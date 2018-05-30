Полиция изучит видео, где мужчина оскорбляет обидчика сына-подростка

В Комсомольске-на-Амуре полиция проводит проверку после появления в Сети видео, где мужчина оскорбляет школьника, который якобы обидел его сына, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

На видео мужчина у крыльца школы на повышенных тонах разговаривает с ребенком, который якобы ранее обидел его сына, следует из сообщения на сайте ведомства.

Мужчина произносит в адрес школьника оскорбления и предлагает сыну «всечь» обидчику; последний при этом плачет.

Ролик был обнаружен полицейскими при мониторинге соцсетей. Факт зафиксировали в дежурной части отдела полиции.

Школа, около которой произошел инцидент, и участники инцидента установлены.