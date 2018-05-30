США решили ужесточить выдачу виз гражданам Китая

С 11 июня США вводят новые правила выдачи виз гражданам Китая, по которым американская сторона оставляет за собой право ограничивать срок действия визы, сообщил представитель госдепартамента страны.

Так, с 11 июня внедряются меры, «направленные на усиление безопасности в отношении ряда китайских заявителей на визу», передает РИА «Новости».

Хотя большинство виз, выданных китайским гражданам, выданы на максимальный срок действия, «сотрудники консульской службы могут ограничивать срок визы в конкретных случаях в соответствии с обстоятельствами для каждой ситуации».

Представитель госдепартамента США добавил, что это делается в рамках реализации стратегии национальной безопасности и направлено на предотвращение передачи интеллектуальной собственности конкурентам.

При этом сама процедура выдачи виз не будет изменена.

Ранее «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на источники сообщало, что речь идет об ограничении одним годом срока виз для студентов в сфере робототехники, авиастроения и высокотехнологичных областях.

Напомним, отношения Китая и США резко обострились. Так, в декабре 2017 года США отказались признать Китай рыночной экономикой, хотя это было одним из условий вступления китайской стороны в ВТО в 2001 году.

В мае Китай и США договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга. Вашингтон требовал от Китая сокращения торгового дефицита на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп все же заставил Китай пойти на существенные уступки.

При этом в конце мая Китай обвинил США во вторжении в Южно-Китайское море. Также стало известно о том, что Пекин решил развивать отношения с Тегераном вопреки санкциям Вашингтона.