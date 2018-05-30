Sputnik не пустили на саммит рабочей группы США–Украина

Агентство Sputnik не получит аккредитацию на саммит рабочей группы США–Украина (US–UA WG Yearly Summit VI), заявил представитель центра американо-украинских отношений (CUSUR) в США Микола Хриковиан.

Он заявил, что центр не дает аккредитацию «пропагандистским СМИ российского государства», передает РИА «Новости».

На сайте центра сообщается, что рабочая группа включает 20 правительственных и неправительственных специалистов из США и с Украины, которые обсуждают возможности укрепления отношений между двумя странами.