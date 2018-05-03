Известного блогера-миллионера нашли мертвым в Петербурге

Блогер Павел Няшин (Макушин), известный по YouTube-каналу «Криптач», погиб в Санкт-Петербурге.

Тело 23-летнего Макушина нашли в понедельник в квартире на проспекте Солидарности, сообщает «Невские новости». Следственный комитет проводит проверку.

По словам его матери, на скоропостижную смерть блогера могло повлиять ограбление, которое произошло в январе. Тогда злоумышленники забрали у Макушина 24 млн рублей, принадлежащие инвесторам.

Четверо неизвестных в масках ворвались в его дом в коттеджном поселке «Лазурные озера». Угрожая ему пистолетом, они избили блогера, разломали системный блок компьютера. Налетчики украли сейф, в котором хранилось около 20 млн рублей и 70 тыс. долларов США, а также взяли наручные часы, iPhone X и 15 тыс. рублей его знакомого, который был у него в гостях.