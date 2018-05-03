Латвия запретила детям участвовать в российских военных лагерях

Латвийский сейм принял в последнем чтении поправки к закону, запрещающие участие детей в военных лагерях в России.

Законопроект поддержало большинство депутатов Сейма, передает РИА «Новости». Изменения были внесены в закон о защите прав детей. При этом в военных лагерях, организуемых странами НАТО, дети граждан Латвии участвовать могут.

Ранее СМИ сообщали о том, что ученики латвийских школ участвовали в мероприятиях в российском военном лагере «Союз. Наследники победы», организованном организацией «Доблесть Отечества» и ветеранами военной разведки. В Полиции безопасности заявляли, что в таких лагерях детям преподают российскую интерпретацию истории и рассказывают о геополитических интересах России, что может противоречить политике Латвии.

Напомним, в марте латвийский сейм принял в окончательном чтении закон о переводе обучения в школах страны на латышский язык.