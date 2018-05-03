Австрийская OMV не испугалась санкций США против главы Газпрома

Введенные минфином США санкции в отношении председателя правления Газпрома Алексея Миллера не скажутся на совместных проектах российского холдинга и австрийской нефтегазовой OMV, объявил глава OMV Райнер Зеле.

«Мы проанализировали эти санкции, и я не вижу причин, почему OMV должна менять свою политику относительно России», – приводит его слова ТАСС.

Зеле заверил, что американские санкции не влияют на бизнес компании в России и на стратегические планы компании на этом направлении.

«Мы продолжим взаимодействие с Газпромом по трубопроводу Nord Stream 2 («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД) и продолжим наши переговоры по обмену активами», – добавил Зеле.

Миллер, комментируя включение в санкционный список, сделал вывод о том, что «делаем все правильно».

Ранее в Палате экономики австрийской федеральной земли Тироль заявляли, что новые санкции США в отношении России нанесли удар по концерну OMV, а также австрийской строительной компании Strabag и банковской группе Raiffeisen.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого на рынках начался обвал, ставший максимальным падением российского рынка акций с марта 2014 года.