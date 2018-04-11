Антироссийские санкции США нанесли «ощутимые потери» Австрии

Новые санкции США в отношении России нанесли удар по австрийской строительной компании Strabag, нефтегазовому концерну OMV и банковской группе Raiffeisen, которые понесли потери на биржевых котировках, сообщили в Палате экономики австрийской федеральной земли Тироль.

«Экономические санкции обладают колоссальным разбросом и только частично добиваются желаемой цели. Новые санкции затрагивают не только российские фирмы, но и предприятия по всему миру. Австрийские компании также ощущают эти меры: Strabag, OMV, Raiffeisen фиксируют отчасти ощутимые курсовые потери», – цитирует сообщение ТАСС.

Как отметил президент Палаты экономики Тироля Юрген Бодензеер, «санкции подогревают агрессию, вредят трудящемуся населению и приводят крепкие объединения и балансы в дисбаланс».

Также он предостерег от развития событий по негативной спирали, потому что санкции провоцируют ответные меры.

«Канцлер Себастьян Курц и президент Палаты экономики Кристоф Ляйтль из хороших побуждений с давних пор высказываются против злоупотребления экономикой в качестве оружия войны», – сказал Бодензеер.

По его словам, мировые экономические связи способствуют объединению народов, становлению мира и росту благосостояния, и этим надо пользоваться, а не прибегать к обратному.

В начале апреля канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что высылать российских дипломатов отказалась «треть стран ЕС». Австрия при этом руководствовалась тем, что «традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией, является нейтральной страной и выступает штаб-квартирой для многих международных организаций».

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался обвал, ставший максимальным падением российского рынка акций с марта 2014 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Ранее сообщалось, что от санкций пострадал швейцарский концерн, а экономике Германии меры США против России могут обойтись экономике ФРГ в миллиарды евро.