Миллер прокомментировал санкции США

Глава Газпрома Алексей Миллер прокомментировал решение США ввести против него санкции.

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения – может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили», – приводит его слова НТВ.

По мнению Миллера, включение в санкционный список означает, что «делаем всё правильно».

В пятницу США объявили о санкциях против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.