Трамп посетовал на нехватку времени на «сговор» с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что проблемы с Северной Кореей, Китаем и Ближним Востоком не оставляют ему времени на раздумья о так называемом сговоре с российскими властями, особенно учитывая, что его не было.

Глава Белого дома процитировал своего адвоката Джона Доуда, отметившего в марте, что разговоры о «сговоре» с Россией «мешает работе президента Соединенных Штатов».

«С Северной Кореей, Китаем, Ближним Востоком и всем остальным не так уж много времени на то, чтобы думать об этом, особенно, учитывая, что не было никакого российского «сговора», – написал Трамп в своем Twitter.

Тем временем новый юрист Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил, что глава Белого дома, возможно, ответит на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, если такая встреча не затянется более чем на 2-3 часа, а круг вопросов будет ограничен, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Напомним, в конце апреля комитет по разведке палаты представителей Конгресса США распространил рассекреченный доклад по якобы имевшему место «российскому вмешательству» в американские выборы. В обнародованном документе подтверждено, что «сговора» между штабом Трампа и российским правительством не было.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях публикации доклада и предстоящей мести Трампа за обвинения в «сговоре с русскими».