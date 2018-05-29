В Сети отреагировали на гибель Бабченко

Пользователи соцсетей, известные блогеры, журналисты и политики отреагировали на гибель одиозного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Абрамс» не доехал», – написал блогер Анатолий Шарий в своем Facebook. Шарий намекает на обещание Бабченко «обязательно вернуться в Москву на первом же Абрамсе» под флагом НАТО».

«Так и думал, что под чемпионат без Головы Гонгадзе не обойдется, но почему-то думал, что убьют кого-то в Москве, а не в Киеве», – написал публицист Егор Холмогоров.

Телеведущая и политик Ксения Собчак назвала гибель Бабченко «смертью в боях за свободу слова»

«Его одни называли радикалом, другие – просто героем. Но сам факт того, что любой человек, высказывающийся смело против системы, может быть убит – это чудовищный приговор эпохе. Это безусловно ЕЩЕ одна смерть в боях за свободу слова», – написала она в своем Twitter.

Российский доброволец в ДНР и блогер Александр Жучковский в своем Telegram пишет, что убит «ненавистник России, каких поискать». «Виртуоз русофобии. Получил по заслугам. Смерть закономерная и даже предсказуемая. Далеко не первый «двухсотый», которого приютила Украинушка, и видимо не последний. Suum cuique («Каждому свое» - с латинского)», – написал он.

Журналист Дмитрий Ольшанский вспомнил в своем Facebook, как реагировал Бабченко на смерть россиян.

«У Бабченко была такая манера: когда погибал-умирал кто-нибудь ему неприятный, он быстро взбирался на воображаемый гроб своего неприятеля и страстно танцевал на нем, подробно рассказывая о том, почему покойного нисколько не жалко, и почему он заслужил свою смерть. Не будем уподобляться Аркадию Бабченко. Упокой, Господи, раба Твоего, и даруй ему жизнь вечную. А заслужил он ее или нет – решать не нам», – написал он.

Вечером во вторник стало известно о гибели Аркадия Бабченко. Информацию об этом подтвердил в том числе депутат Рады Антон Геращенко. Журналист был убит выстрелом в спину в своей квартире.

Бабченко уехал из России в феврале 2017 года после якобы «неоднократно поступавших угроз в его адрес» в связи с высказыванием о катастрофе Ту-154 над Черным морем: тогда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления.

С августа 2017-го жил в Киеве, где в октябре стал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.

Бабченко известен своими одиозными русофобскими заявлениями, за которые просил читателей переводить ему деньги.