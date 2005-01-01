Казахстан собрался запретить ввоз бензина из России

Министерство энергетики Казахстана подготовило приказ о запрете на ввоз в страну российского бензина по железной дороге.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», – говорится в приказе, передает «Sputnik Казахстан».

В документе говорится, что департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго поручено подготовить уведомление Пограничной службе, национальной железнодорожной компании, а министерству национальной экономики страны – проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, сейчас документ находится на публичном обсуждении, которое продлится до 6 июня.

Ранее во вторник Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.