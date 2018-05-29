Завершено расследование дела об избиении DJ Smash

Полиция завершила расследование уголовного дела об избиении Dj Smash (Андрея Ширмана) в Перми.

«Расследование уголовного дела окончено. Мы с Ширманом уже ознакомились с материалами, сейчас с ними знакомятся обвиняемые», – рассказал адвокат потерпевшего Евгений Васев, передает РИА «Новости».

После того, как все стороны ознакомятся с материалами дела, оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом попадет в суд. По словам Васева, это может произойти в конце июня.

«Обвиняемые по-прежнему не признают свою вину. Каждый из них стоит на своей позиции. Телепнев отказывается от дачи показаний, Ванкевич утверждает, что его избивал Ширман, поэтому их показания разнятся», – отметил адвокат.

Напомним, DJ Smash избили в одном из клубов Перми 10 февраля. 12 февраля от диджея поступило заявление в полицию о причинении ему телесных повреждений. Музыкант считает, что его избил экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, однако тот опроверг эту информацию в соцсетях. Еще одним обвиняемым стал друг Телепнева Сергей Ванкевич.

В ходе следствия по делу об избиении Dj Smash состоялась очная ставка подозреваемого с пострадавшим, позже Телепнев был помещен в изолятор временного содержания, но затем освобожден.