Умер актер Юрий Рашкин

Актер театра «Современник» Юрий Рашкин умер на 73-м году жизни.

Рашкин скончался в понедельник, сообщается на странице театра в Facebook.

В театре, где он работал с 1967 по 1973 годы и сыграл в десяти спектаклях, его характеризуют как «человека с нежным сердцем и острым чувством прекрасного».

Позже Рашкин трудился в театре комедии в Ленинграде. А затем увлекся телевизионной документалистикой, работал как сценарист и режиссер. Снимал фильмы о писателях, композиторах и актерах. В частности, вышли его работы об Олеге Ефремове, Галине Волчек, Игоре Кваше, Константине Райкине и других.

Последняя работа Рашкина вышла в конце марта на канале «Культура» – это фильм о театральном художнике Сергее Бархине.