Появилось фото АПЛ «Подмосковье» с новейшим оборудованием

В Сети появились снимки новейшего оборудования подлодки БС-64 «Подмосковье», которое связывают с изобретенным ранее спасательным аппаратом проекта 18270 «Бестер».

Фото нового оборудования опубликовано на странице во «ВКонтакте» одного из военнослужащих Северного флота ВМФ. Портал Convert Shores обратил внимание на конструкцию белого цвета, которая расположена на палубе субмарины.

По мнению аналитиков, конструкция соответствует проекту 18270 «Бестер», глубоководному спасательному аппарату, который также можно использовать для исследования морского дна. Также сообщается, что это оборудование похоже на изобретение, запатентованное в 2016 году. В патенте указано, что оборудование предназначено в том числе для обеспечения перехода моряков из спасательного аппарата в атомоход в подводном положении.

Стратегический подводный ракетоносец К-64 проекта 667БДРМ (Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин»), заложенный на Севмашпредприятии в декабре 1982 года, – третья в линейке семи построенных подлодок серии. В боевой состав ВМФ СССР (3-й флотилии подлодок Северного флота) корабль принят 24 февраля 1987 года. В том же году экипаж субмарины произвел тренировочный пуск баллистической ракеты с полигона в Белом море. Затем ракетоносец выполнил задачи девяти автономных боевых служб в составе группировки морских стратегических ядерных сил.

В 1999 году субмарина была направлена на ремонт и переоборудование в носитель сверхмалых подводных лодок в интересах главного управления глубоководных исследований Минобороны. В августе 2015 года АПЛ БС-64 «Подмосковье» была выведена на заводские швартовные испытания.

В мае сообщалось, что в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и АПЛ БС-64 «Подмосковье» войдут новейшие беспилотные робототехнические комплексы «Клавесин-2».