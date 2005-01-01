В Крыму начались испытания новейшего подводного беспилотника

Испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса «Клавесин-2» начались на морском полигоне Феодосия в Крыму.

Комплекс получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение, пишут «Известия». В Главкомате ВМФ рассказали, что в испытаниях принимает участие специальное судно проекта 20360ОС «Виктор Чероков», переданное Черноморскому флоту.

«Клавесин-2Р» является вторым поколением семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Внешне он выглядит как мини-подлодка длиной около семи метров и диаметром один метр. Сверху у него имеется небольшая надстройка-выступ. Масса аппарата составляет около четырех тонн, глубина погружения – до 6 тыс. метров.

Новые дроны войдут в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и переоборудованной АПЛ специального назначения проекта 09787 БС-64 «Подмосковье».

Напомним, в июне 2016 года в ЦКБ «Рубин» сообщили о создании и начале испытаний опытного образца автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ», предназначенного для выполнения обзорных и поисковых миссий на глубинах до 6000 метров.