Лавров разбил аргументы следователей по поводу трагедии с Boeing

Ракета, которая сбила малайзийский Boeing над Донбассом, не могла взлететь с той точки, о которых говорит следствие в Нидерландах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров, комментируя в Минске озвученные на минувшей неделе промежуточные результаты расследования трагедии с Boeing на Украине, отметил, что cовместная следственная группа, которой было доверено это расследование, отвергла «все те документальные свидетельства, которые Россия неоднократно предоставляла», передает ТАСС.

Это и «результаты натурных испытаний, которые производитель комплексов «Бук» «Алмаз-Антей», и первичные данные с радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда, как утверждает следствие, она была запущена».

В связи с этим Россия считает неуместным ультимативный подход Австралии и Нидерландов по компенсациям в связи с крушением Boeing до завершения расследования, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что еще до окончания расследования «российская сторона должна согласиться вступить в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размера компенсации», и это «один-в-один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские».

Все это является «искушением поиграть на русофобии», «отвлечь внимание общественности», добавил министр.

Напомним, Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing.

Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17. Президент России Владимир Путин заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.

Посол России в Австралии Григорий Логвинов назвал позицию Австралии и Нидерландов «заранее спланированной провокацией» против Москвы.