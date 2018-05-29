Светлана Зейналова показала фото новорожденной дочери

Светлана Зейналова родила дочь, и показала фото новорожденной в соцсетях, собрав множество поздравлений.

Телеведущая Светлана Зейналова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена с новорожденной дочерью: на снимке можно увидеть ножки младенца и Зейналову без макияжа.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) 28 Май 2018 в 11:20 PDT

«Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо - ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку», – подписала фото телеведущая.

Зейналова поблагодарила врачей, которые помогали ей.

Ранее сообщалось, что Светлана Зейналова решила снизить нагрузку, и отказалась от участия в новом сезоне шоу «Дети. Голос», чтобы сосредоточиться на подготовке к рождению ребенка.