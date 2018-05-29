Поезд заблудился по дороге в Британии

В Великобритании машинист поезда Cross Country Train сбился с пути и по ошибке привез пассажиров в другой город, передают местные СМИ.

Как пишет The Mirror, поезд должен был из Ньюкасла приехать в Реддинг, а в конечном итоге оказался в Понефракте, передает РИА «Новости».

Поезд поехал в объезд изначального маршрута из-за происшествия на путях в Донкастере, а после почему-то поехал не на юг, а на запад.

Как пишет газета, после часовой стоянки в окрестностях Понтефракта поезд отправился обратно на север и вернулся к правильному маршруту. В городе Шеффилд пассажиров высадили, они смогли пересесть на другой поезд.

Напомним, аналогичная история приключилась в 2013 году на Украине, когда заблудившийся поезд вместо Запорожья привез пассажиров в Днепропетровск.