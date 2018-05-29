Учительница заставила школьника чистить зубы перед классом в Приморье

Преподаватель заставила ученика второго класса чистить зубы перед всем классом в поселке Угловое в Приморье, сообщила директор школы Елена Малькова.

Как сообщает Newsbox, учитель неделю говорила, что у мальчика пахнет изо рта, после того, как родители ученика отказались сдавать деньги на жалюзи. При этом представитель руководства школы рассказала, что учитель принесла извинение маме и пояснила, что эта была игра.

«Меры будут предприняты по результатам служебного расследования. Расследование служебное пока идет. Все в соответствии с законодательством. Все действия административные, которые последуют, будут предприняты в соответствии с законодательством», – передает РИА «Новости» слова Мальковой.



По словам Мальковой, учитель написала объяснительную, но почему ребенок в классе чистил зубы, не указала.

Учитель остается классным руководителем 2«Б» класса, сообщил директор.



В пресс-службе региональной прокуратура рассказали, что мама ребенка обратилась с жалобой в прокуратуру города Артем, организована проверка.

Напомним, в феврале в Свердловской области учительница прилюдно потребовала у четвероклассницы вернуть почетную грамоту за то, что та не сдала деньги на нужды класса.