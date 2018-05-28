Завершен первый этап испытаний модели корабля «Федерация»

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) завершился первый этап исследований модели нового космического корабля «Федерация», который способен вывести на орбиту и вернуть на Землю грузы и экипаж.

«Испытания проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Были исследованы аэродинамические характеристики, распределение и пульсации давления на исполнительных моделях отдельного возвращаемого аппарата и в составе с ракетой-носителем», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦАГИ.

В институте отмечают, что в ходе экспериментов получена ценная информация, которая поможет надежному проектированию систем и агрегатов нового аппарата «по разделам прочности, аэродинамики и динамики полета».

Далее специалисты должны исследовать гиперзвуковые режимы полета «Федерации». Испытания, где определят тепловые потоки, которые действуют на аппарат при числах Маха 7,5 и 10,5, проведут в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ.

Новые данные позволят конструкторам «рационально спроектировать средства теплозащиты возвращаемого аппарата».

В конце апреля сообщалось, что макет нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация» проходит серию испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ.

По планам, корабль «Федерация» впервые отправится в космос в 2022 году.