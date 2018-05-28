«Лаборатория Касперского» предупредила о связанном с ЧМ-2018 мошенничестве

В преддверии чемпионата мира по футболу злоумышленники все чаще создают поддельные страницы известных платежных сервисов, копируют сайты онлайн-магазинов, чтобы продавать недействительные билеты на матчи, дешевые перелеты и жилье, с предостережением выступила «Лаборатория Касперского».

Компания сообщила, что всего с начала 2018 года предотвратила порядка 15 тыс. попыток перехода пользователей на фишинговые сайты, так или иначе связанные с ФИФА и чемпионатом мира по футболу, передает РИА «Новости».

Согласно статистике «Лаборатории», наиболее заметный рост количества фишинговых ресурсов происходил в периоды продажи билетов на матчи. В конце мая мошенники нацелились на предложения дешевых перелетов от известных авиакомпаний.

Аналитики предупреждают о появлении в ближайшее время еще и поддельных сайтов и рассылок «с выгодными предложениями» от популярных сервисов бронирования жилья.

Чтобы придать своим сайтам легитимный вид, злоумышленники регистрируют доменные имена, в которых используются различные комбинации слов world, world cup, FIFA, Russia, 2018 и так далее.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности.