В Японии оценили результаты переговоров Путина с Абэ

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга выразил мнение, что на состоявшейся 26 мая в Москве встрече премьер-министра страны Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина удалось достичь конкретных результатов.

«Очень важно, что лидеры двух стран смогли поговорить по душам и обсудить двусторонние и международные темы», – цитирует ТАСС генсека кабмина Японии.

По словам Суги, в ходе переговоров лидеры двух стран «провели откровенную дискуссию по северокорейской проблеме, включая ситуацию вокруг организации встречи лидеров Северной Кореи и США».

«В частности, нам удалось достичь конкретных результатов по вопросу осуществления совместной экономической деятельности на четырех северных островах (так в Японии называют южную часть Курил) и принятия гуманитарных мер для их бывших жителей», – сказал японский политик.

Генсека кабмина Японии подчеркнул, что для Токио «имеет большое значение, что президент Путин выразил понимание позиции Японии, для которой крайне важно нормализовать отношения [с КНДР] и решить проблемы ядерной и ракетной программ, а также похищенных японских граждан».

Напомним, в субботу Путин и Абэ провели в Кремле переговоры, которые завершились подписанием 11 документов о сотрудничестве России и Японии в разных сферах. Также лидеры стран открыли перекрестный год России и Японии.