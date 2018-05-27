В Ростовской области поезд насмерть сбил женщину с маленьким ребенком

Вечером в субботу в Красносулинском районе Ростовской области на станции Замчалово грузовой поезд сбил женщину и двоих ее маленьких детей; четырехлетний ребенок и 35-летняя жительница области погибли, еще один ребенок пострадал.

«26 мая в 23.30 в дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в Красносулинском районе на станции Замчалово грузовым поездом были травмированы женщина и ее двое детей», – сообщается на сайте УТ МВД России по СКФО.

Погибли 35-летняя жительница Красносулинского района и ребенок 2014 года рождения, еще один ребенок 2015 года рождения госпитализирован.

Причиной трагедии называется «грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта».