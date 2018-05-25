Греф высказался за снижение налогов

Россия уже не может похвастаться конкурентоспособной налоговой нагрузкой, ее нужно снижать, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ).

«Мы сегодня уже не можем похвастаться конкурентоспособной налоговой системой. С учетом того, что у нас не самые привлекательные условия для ведения бизнеса, нам точно не надо на этом фоне еще повышать налоговую нагрузку. Поэтому, мне кажется, более справедливым было бы вести речь о снижении налоговой нагрузки», – цитирует Грефа «Интерфакс».

Глава Сбербанка отметил особую актуальность снижения ставки для так называемой «новой экономики», малого бизнеса и отрасли переработки сырья.

При этом, Греф отметил, что в целом в России «достаточно неплохая налоговая система», которая «была конкурентоспособной какое-то количество лет назад».

Также глава Сбербанка предостерег от повышения налогов для нефтепереработки, которое по его мнению «совсем не хотелось бы видеть».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2016 года Греф высказался против налогообложения банковских вкладов, прокомментировав это следующим образом: «Где-то есть даже налог на воздух. Но не все глупости надо повторять».