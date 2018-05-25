Мутко признался, что индийские фильмы доводят его до слез

Вице-премьер Виталий Мутко признался журналистам, что регулярно смотрит индийские фильмы и порой плачет над ними.

На ПМЭФ-2018 вице-премьер Виталий Мутко поведал о своем регулярном просмотре индийских фильмов на борту самолета, сообщает «Московский Комсомолец».

«Я всегда, когда лечу, индийские фильмы смотрю, плачу. Мне что у вас нравится – заканчивается всегда все хорошо», – сообщил вице-премьер по вопросам строительства одному из своих собеседников на мероприятии.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу словами «Welcome to Russia» («Добро пожаловать в Россию»).