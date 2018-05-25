Силуанов обещал, что в России не введут налог с продаж

Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что в стране не будет вводиться налог с продаж.

Такой ответ он дал на соответствующий вопрос модератора сессии ПМЭФ, передает РИА «Новости».

Ранее Силуанов пообещал, что правительство не будет менять налоговый режим в ближайшие годы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России будут «донастраивать» налоговую систему.