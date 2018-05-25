Усиленные из-за ЧМ-2018 меры безопасности начали действовать в России

В России в связи с проведением чемпионата мира по футболу усиливаются меры безопасности.

Меры безопасности усилены в соответствии с приказом президента страны в тех субъектах государства, где проводится чемпионат (с 25 мая по 25 июля), и в прилегающих к ним акваториях, передает ТАСС.

Изменения коснутся согласования массовых акций, продажи оружия и спецсредств, взрывчатых и ядовитых веществ, алкоголя и напитков в стеклянной таре.

Кроме того, ограничено судоходство, будут установлены зоны ограничения полетов и запретные зоны использования воздушного транспорта.

1–17 июня будет запрещен въезд некоторых автобусов на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга; 1–30 июня – Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда. Возможно ограничение движения другого транспорта.

Вступает в силу особый порядок регистрационного учета приезжих: россияне, приехавшие в города проведения ЧМ, должны уведомить МВД в течение трех дней, иностранцы – в течение дня (данное требование не касается участников ЧМ, представителей ФИФА и футбольных ассоциаций).

Особое внимание должно быть уделено антитеррористической защищенности объектов ЧМ-2018.