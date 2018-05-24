Россия подписала с Францией инвестсоглашения на 1 млрд евро

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около 1 млрд евро, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Это шесть соглашений с французами на около 1 млрд евро», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

Напомним, во вторник в Константиновском дворце под Петербургом началась встреча прозидентов России и Франции – Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

В Кремле ранее назвали темы переговоров. Макрон будет находиться в России 24 и 25 мая.