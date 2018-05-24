Газпром: Китайский рынок газа станет сопоставим с европейским

Глава правления Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что компания рассчитывает на то, что китайский рынок газа к 2035 году для нее окажется сопоставим с европейским.

«Темпы роста на китайском рынке впечатляют, и тенденции могут развиваться еще более динамично. Китайский рынок к 2035 году может сравняться с европейским рынком», – сказал Миллер, передает ТАСС.

На прошлой неделе Газпром отчитался о строительстве 83% газопровода «Сила Сибири».

Газпром и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.