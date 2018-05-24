Путин поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Президент Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Плодотворной подвижнической деятельностью на посту предстоятеля Русской православной церкви, преданным служением Отечеству и народу – вы снискали огромный авторитет и признание – как в нашей стране, так и за ее пределами. Ваше пастырское слово учит милосердию, веротерпимости и толерантности, помогает людям находить прочную духовную опору», – передает ТАСС поздравление президента.

«Сегодня в России, во многом благодаря вашим усилиям, Русская православная церковь стала неотъемлемой частью гражданского общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений. Особой благодарности заслуживает ее высокая просветительская, воспитательная, благотворительная, миротворческая миссия», – отметил Путин.

Тезоименитством исторически называли день именин высокопоставленной особы. Сегодня же термин употребляется применительно к именинам православных патриархов.

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, когда вспоминают святых Кирилла и Мефодия – православных монахов, которые придумали славянскую азбуку в IX веке. Ее назвали «кириллица» по имени одного из братьев.