Помпео: Россия бросила вызовы стратегическим интересам США

Госсекретарь Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, назвал Россию страной, бросающей вызовы стратегическим интересам США.

«Мы знаем, что Россия бросает вызовы нашим стратегическим интересам, а также безопасности наших союзников. Свидетельство тому – химическая атака в Великобритании, за что она была наказана нами и некоторыми нашими партнерами и союзниками», – сказал Помпео, передает ТАСС.

Также Помпео заявил, что США не станут терпеть «вмешательство» России в американские выборы в 2018 году и будут противостоять этому, передает Associated Press.

Ранее постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов резко раскритиковал Помпео. До этого госсекретарь выступил с требованием к народу Ирана сменить руководство страны.

Противостояние России и Запада обострилось в связи со срежиссированной «химатакой» в сирийской Думе и провокацией в Солсбери.