В Минэкономразвития объявили об ускорении роста ВВП

В апреле 2018 года рост ВВП в России ускорился до 1,7% в годовом выражении, следует из данных Министерства экономического развития.

По данным ведомства в январе-апреле рост составил 1,3%, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале мая сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России в 2018 году с ожидавшихся ранее 1,6% до 1,7%, а в 2019 году – с 1,5% до 1,6%.

До этого Минэкономразвития заявило, что рост ВВП России в марте составил 0,7%, по итогам трех месяцев 2018 года рост составил 1,1%.