Оппозиция в Риге потребовала прекращения сотрудничества с Москвой

В среду латвийские оппозиционеры из Новой консервативной партии и «Единства» внесли предложение о разрыве договора о сотрудничестве Риги с Москвой.

Причиной такому предложению послужило событие, состоявшееся 5 мая в Москве, когда были избиты участвующие в акции протеста, пишет Delfi.

«Нельзя сотрудничать с городом, в котором бьют своих жителей, а на руках правительства которого кровь. Вам важно лишь, чтобы животы были полными и колбаса в холодильнике, и у вас нет никаких моральных принципов», – заявил представитель «Единства» Вилнис Кирсис.

Впрочем коалиционные партии «Согласие» и «Честь служить Риге» оппозицию не поддержали, проголосовав против такой инициативы.

Представитель «Согласия», мэр Нил Ушаков сказал, что сотрудничество с властями Москвы является важной составляющей при проведении культурных, экономических и прочих мероприятий. А вице-мэр Риги Андрис Америкс из партии «Честь служить Риге» отметил, что мысль прекратить сотрудничество «подала политически возбужденная персона».