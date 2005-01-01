Шнуров рассказал об увиденных во время запоя чертях

Лидер группы «Ленинград» Сергей шнуров в рамках документального фильма «Сергей Шнуров. Экспонат» рассказал об алкогольных галлюцинациях.

На вопрос журналиста о том, напивался ли он до «белой горячки», Шнуров ответил утвердительно:

«По-моему, было один раз. Таких маленьких чертиков, небольших, нестрашных. Они были похожи на мышей», – сообщил лидер группы «Ленинград» в документальном фильме «Сергей Шнуров. Экспонат». Он размещен на YouTube, но по закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не могут публиковать его из-за нецензурной лексики.

«То ли я себе это напридумывал, то ли галлюцинация», – уточнил музыкант, подчеркнув, что «белая горячка», скорее, состояние беспамятства, «но он все хорошо помнил».

Сергей Шнуров заявил, что алкоголь не способствует творчеству: «Говорить о том, что алкоголь способствует творчеству, открытию какой-то там алкогольной чакры, связи с космосом – нет».

Ранее канадский актер Райан Рейнольдс, известный по главной роли в американском боевике «Дэдпул», назвал фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским».