Ученый описал жизнь после гибели человечества

Астрофизик Этан Сигель предположил, каким увидят небо обитатели Млечного пути через 10 млрд лет, после гибели человечества от Большого взрыва.

По расчетам Сигеля, опубликованныв в журнале Forbes, галактика Млечный путь приобретет форму эллиптического гало вместо диска, а в космосе будет меньше пыли и газа, а также меньше областей со звездными формированиями, передает РИА «Новости».

Основной причиной такого исхода астрофизик назвал слияние Млечного пути с галактикой Андромеда, которое произойдет примерно через 4-7 млрд лет.

При этом, если в новой галактике появятся новые разумные существа, они не смогут увидеть ничего за пределами звездного скопления, так как галактики из других систем будут дальше отдаляться от нашей и новым обитателям покажется, что они одиноки во Вселенной.

Сигель предположил также, что будущие разумные существа нашей галактики будут задаваться уже другими вопросами касательно космоса. У них не будет доказательств того, что Вселенная расширяется из-за невидимости удаленных галактик, а также не будет и представления о Большом взрыве.

Напомним, ранее британский физик Стивен Хокинг заявил, что продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой. Через 200–500 лет люди будут вынуждены искать себе более пригодное для жизни место, заявил ученый.

Ученые США и Великобритании подготовили официальное сообщение для американской Национальной академии наук, в котором рассказали, когда жизнь на Земле станет непригодной для человечества.