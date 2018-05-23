Депутат Рады признал нужность Крымского моста

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич заявил, что все объекты на территории Крыма, включая Крымский мост, являются украинскими.

«Крым действительно наш. В моем понимании как гражданина Украины все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, тоже украинские. Я бы закрыл дискуссию двумя словами: если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД) тоже наш. И слава богу, что он есть», – передает РИА «Новости» слова Шуфрича в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, во вторник депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова.

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука усомнился в том, что уничтожить Крымский мост, как предложил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, реально.