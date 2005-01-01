Уровень насилия в Донбассе за эту неделю стал одним из самых высоких за год, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

При этом Науэрт повторила распространенные пропагандистские штампы о «продолжающейся российской агрессии на Украине» и российских «обязательствах в рамках минских соглашений», передает РИА «Новости».

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.

Как утверждает Науэрт, погибли пять украинских силовиков, 23 человека получили ранения. Кроме того, по ее словам, жертвами на контролируемой войсками Украины территории стали 13-летний мальчик и его отец.

В Госдепе утверждают, что Москва якобы «контролирует насилие на востоке Украины» и «может покончить с насилием уже завтра», если захочет.