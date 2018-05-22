США продлили срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ», подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, до 23 октября.

«Все транзакции и деятельность для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США с участием «Группы ГАЗ» или любого другого лица, в котором «Группа ГАЗ» прямо или косвенно владеет 50% [активов] или больше, и которые действовали до 6 апреля 2018 года, разрешены до 23 октября 2018 года», – указывается в заявлении минфина, передает ТАСС.

Граждане США должны были завершить действующие контракты и прекратить взаимодействие с компанией до 5 июня.

Ранее сообщалось, что попавшая под санкции США «Группа ГАЗ» подписала соглашение с «Азермашем» о создании локальной сборки автомобилей в Азербайджане мощностью до 1 тыс. машин в год.

6 апреля США заявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список американского минфина, среди прочих бизнесменов, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».