Выяснилось местоположение приговоренной к депортации экс-министра культуры ДНР

Бывший министр культуры Донецкой народной республики не была депортирована из России, она направлена в центр временного содержания нелегальных мигрантов в городе Гулькевичи Краснодарского края, сообщили в Адлерском суде Сочи.

Суд вынес постановление о депортации Ворониной с запретом на въезд в Россию на пять лет 20 мая, однако решение не вступило в силу – экс-министр ДНР подала апелляционную жалобу, сообщает «Коммерсант».

Запред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что окажет содействие в урегулировании ситуации.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что бывший министр культуры ДНР Наталья Воронина уже выдворена с территории России в Донецк.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Воронина была задержана при пересечении совсем другой границы – в Адлере (Сочи), 19 мая, из-за просроченной миграционной карты иностранного гражданина.