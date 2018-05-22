Пляж в Сочи получил голубой флаг

Пляж курорта «Роза Хутор» в Сочи получил экологический сертификат качества международной Федерации экологического образования FEE – голубой флаг.

Как отмечается на сайте курорта, это специальная награда международной Федерации экологического образования (Foundation for Environmental Education; FEE), которым она с 1987 года отмечает пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям.

Соответствие критериям голубого флага FEE требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.

Сертификат можно получить только на текущий сезон, после чего это право нужно подтверждать ежегодно. Пляж, над которым развевается голубой флаг, гарантирует отдыхающим свободный доступ (услуги могут быть платными), чистые воду и песок, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта.

Пляж «Роза Хутор» на побережье Черного моря в Имеретинской долине откроется 1 июня.

В 2017 году голубой флаг FEE в России получили более 3,5 тыс. пляжей.