Кремль рассказал о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ

Президент Владимир Путин в Сочи, помимо рабочих встреч и международных переговоров, занимается подготовкой к открывающемуся в четверг Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Путин продолжает работать в Сочи, где во вторник у него пройдут переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым.

«Помимо этого, президент сегодня имеет несколько других встреч - закрытого характера. И он готовится к предстоящему питерскому форуму, готовится к своему выступлению на главной сессии», – передает ТАСС слова Пескова, отметившего, что подробнее о программе форума журналистам расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков.