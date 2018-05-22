Россия позвала ШОС на борьбу с наркофинансированием терроризма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине предложил учредить в рамках Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества рабочую группу по борьбе с финансированием терроризма за счет наркоторговли.

«Безусловно, основной угрозой государствам ШОС является международный терроризм», – передает ТАСС слова Патрушева.

При этом секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что эффективность борьбы с международным терроризмом напрямую связана с формированием широкого антитеррористического фронта и объединением усилий всех членов мирового сообщества.

Патрушев также отметил возросшую актуальность инициативы российского президента о создании на базе антитеррористической структуры ШОС универсального центра по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности.

Напомним, в начале апреля Патрушев рассказал об изменениях в наркотрафике из Афганистана.