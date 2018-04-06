Патрушев рассказал об изменениях в наркотрафике из Афганистана

В Россию из Афганистана стало переправляться значительно меньше наркотиков, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Центральный маршрут, по которому наркотики больше поставлялись (из Афганистана, – прим. ВЗГЛЯД) к нам в Россию, значительно сократился», – цитирует Патрушева РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время наркотики из Афганистана, в основном, это героин, переправляют западным и восточным маршрутами.

В 2015 году в России заявляли, что поставки героина из Афганистана стали идти через Турцию, где кроме этого работают лаборатории, перерабатывающие афганский опий в героин.

Также сообщалось, что боевики ИГ* в 2015 году захватили часть каналов поставок наркотиков из Афганистана. Отмечалось, что каналы реализации афганского опия позволили ИГ набрать силу.