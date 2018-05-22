Пхеньян отказался аккредитовать южнокорейские СМИ на закрытие ядерного полигона

КНДР отказалась принять от Южной Кореи список журналистов, планировавших в конце этой недели поехать на церемонию закрытия северокорейского ядерного полигона Пхунгери, сообщил представитель министерства объединения Республики Корея.

По словам южнокорейского чиновника, представители Сеула пытались передать список в 09.00 (03.00 мск) через канал связи в пограничном пункте Пханмунджом, однако северокорейская сторона отказалась его принять, передает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

По мнению наблюдателей, этот шаг Пхеньяна говорит о нежелании допускать на полигон представителей южнокорейских СМИ.

Ранее предполагалось, что Пхеньян допустит для освещения церемонии закрытия ядерного полигона в Пхунгери восьмерых южнокорейских журналистов – по четыре от одного информационного агентства и вещательной компании. Однако впоследствии появилась информация, что КНДР якобы потребовала от каждого из представителя иностранных СМИ заплатить визовый сбор в размере 10 тыс. долларов.

Планировалось, что журналисты получат визы и сопроводительные документы в посольстве КНДР в Китае, после чего на чартерном самолете из Пекина совершат перелет в аэропорт Кальма в окрестностях северокорейского города Вонсан, а оттуда отправятся на полигон на поезде.

Накануне появились сообщения, что КНДР могла сымитировать ликвидацию ядерного полигона, о начале которой сообщалось 15 мая.

Между тем, по некоторым данным, большую часть полигона Пхунгери уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний.