В КНДР началась ликвидация ядерного полигона

Согласно полученным спутниковым снимкам, демонтаж северокорейского испытательного полигона Пхунгери, церемония закрытия которого назначена на 23-25 мая, «уже идет полным ходом», сообщает американский интернет-портал 38North.

Полученные снимки свидетельствуют, что на ядерном полигоне было снесено несколько зданий эксплуатационной поддержки, демонтированы уходящие в глубь шахты рельсы и разобраны несколько тележек, предназначенных для горнодобывающей промышленности, передает РИА «Новости».

При этом некоторые более значимые здания остались нетронутыми, включая две самые крупные постройки – командный центр и здание административной поддержки, сообщает портал.

Входы в туннели также пока остаются открытыми. Предполагается, что они будут обрушены в ходе торжественной церемонии закрытия полигона, запланированной на 23-25 мая.

В минувшую субботу стала известна дата проведения церемонии закрытия ядерного полигона в КНДР.

Ранее американские СМИ сообщали, что большую часть полигона Пхунгери уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний.