КНДР заподозрили в имитации ликвидации ядерного полигона

Запланированное уничтожение ядерного полигона в КНДР может быть «постановкой» с целью выиграть время, сообщает британская The Telegraph.

По мнению экспертов по ядерному оружию, даже если полигон в реальности будет разрушен, это не означает разоружения Пхеньяна, в распоряжении которого все равно останется значительный ядерный арсенал.

По версии китайского специалиста, участвовавшего в разработке пекинской ядерной программы, запланированное на этой неделе публичное уничтожение ядерного полигона в Северной Корее может быть «постановкой» с целью выиграть время.

Как заявил китайский эксперт Вей Шицзе, закрытие полигона не несет в себе какой-либо ценности с точки зрения перспектив разоружения.

«Этот объект довольно старый и бесполезный. Они уже спрятали жизненно важное сырье и технологии, необходимые для создания атомных бомб», – передает RT слова Шицзе.

Опубликованные изданием спутниковые снимки северокорейского полигона позволяют убедиться, что некоторые объекты на поверхности действительно демонтируются. Это, по мнениюю наблюдателей, может говорить о том, что Пхеньян «уже пытается спрятать оборудование и свидетельства её ядерной мощи».

Напомним, 15 мая В КНДР началась ликвидация ядерного полигона.

Ранее американские СМИ сообщали, что большую часть полигона Пхунгери уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний.