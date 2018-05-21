Опубликовано видео с убитыми под Горловкой бойцами украинских нацбатальонов

В Сети появилось видео, на котором видны тела убитых в боях под Горловкой украинских силовиков, доставленных в горловский морг; судя по нашивкам и татуировкам, убитые были членами нацбатальонов.

На видео, опубликованном порталом «Русская Весна», видны тела погибших украинских силовиков. Видны нашивки нацбатальона «Донбасс», татуировки с лозунгом, который используется боевиками «Правого сектора*» – «Воля, або смерть».

Трупы украинских силовиков были доставлены в горловский морг. По данным портала, убиты пять военных ВСУ, четверо ранены.

В понедельник в ДНР заявили о второй за сутки атаке ВСУ на Горловку. Отмечалось, что украинские силовики потеряли не менее 10 убитыми. Киев заявил о двух погибших при «отражении атаки» ДРГ ополченцев.