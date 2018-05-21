Китай собрался снять ограничения по количеству детей в семье

Власти Китая планируют отменить все ограничения по количеству детей в одной семье, решение могут принять до конца года, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом власти Китая намерены решить проблему стремительного старения населения и положить конец международной критике, передает ТАСС.

В марте 2018 года сообщалось, что китайские законодатели собираются обсудить вопрос о разрешении семьям иметь третьего ребенка.

Ограничение рождаемости в Китае (одна семья – один ребенок) было введено в 1979 году, когда страна была перед угрозой демографического взрыва.

С 2016 года семьям в Китае разрешили иметь двух детей.