На Украине начали досматривать телефоны крымчан

Украинские пограничники досматривают телефоны крымчан, чтобы найти контакты публичных людей Крыма, заявил глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе.

«Сейчас участились случаи, когда при переходе границы берут у простого гражданина, никакой должности не занимающего, телефон и смотрят телефонную книжку на предмет номеров людей, которые в Крыму на слуху и занимаются какой-то деятельностью», – передает его слова РИА «Новости».

Он обратился к жителям Крыма, посоветовав пока воздержаться от поездок на Украину, а родственников оттуда «приглашать к себе».

«Пусть приедут, а сами воздержитесь пока от поездок», – сказал Иоффе.

Посоветовал он взвесить все за и против крымчанам, у которых остался бизнес на Украине, – не принесет ли он им неприятности.

«Долго вся эта история продолжаться не может, и со временем все станет на свои места», – выразил уверенность Иоффе.