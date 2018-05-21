Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз мяса из Аргентины

Россельхознадзор выявляет антибиотики в животноводческой продукции из Аргентины; в случае повторного выявления нарушений возможно ограничение поставок, сообщает надзорное ведомство.

Как отмечается на сайте Россельхознадзора, на полях 86-й генеральной сессии Международного эпизоотического бюро в Париже состоялась встреча замглавы ведомства Константина Савенкова с директором департамента по охране здоровья животных Аргентины (СЕНАСА) Рикардо Мареска.

Встреча состоялась в связи с обеспокоенностью российской стороны резким увеличением количества выявлений антибиотиков (в том числе тетрациклиновой группы) в животноводческой продукции из Аргентины.

В Россельхознадзоре отметили, что в случае продолжения обнаружения в аргентинской продукции запрещенных и вредных веществ, ведомство будет вынуждено «ввести меры ограничительного характера».

«Аргентинская сторона выразила готовность в ближайшее время направить результаты расследований по указанным нарушениям и представить в Россельхознадзор информацию о принятых мерах по контролю количества антибиотиков в продукции аргентинских предприятий и недопущения поставок на российский рынок недоброкачественной продукции», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Напмоним, в 2014 году Россельхознадзор нашел в говяжьих субпродуктах аргентинского предприятия листерии – возбудетель листериоза, инфекционного заболевания, поражающего лимфатическую и нервную системы и вызывающего специфические образования во внутренних органах.